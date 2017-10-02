90% украинцев за потребленное тепло рассчитались, - Зубко

При этом состояние расчетов украинского населения за ранее потребленное тепло составляет 90,6%. Такие данные в процессе селекторного совещания распространил вице-премьер - Министр ЖКХ Украины Геннадий Зубко.

Согласно его словам – сейчас состояние поставленных счетчиков по стране составляет 75 процентов – отметил Зубко. Он также подчеркнул, что указанный показатель по столице - 93%. А худшее при этом состояние - в Тернопольской области – 14 процентов – добавил Зубко.

Как сообщал УРА-Информ, Украина на 100 процентов подготовлена к сезону отопления – также сообщил Г. Зубко.