12:03 02.10.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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90% украинцев за потребленное тепло рассчитались, - Зубко

На сегодняшний день счетчики тепла были установлены в 75 процентах домов нашей страны.

90% украинцев за потребленное тепло рассчитались, - Зубко

При этом состояние расчетов украинского населения за ранее потребленное тепло составляет 90,6%. Такие данные в процессе селекторного совещания распространил вице-премьер - Министр ЖКХ Украины Геннадий Зубко.

Согласно его словам – сейчас состояние поставленных счетчиков по стране составляет 75 процентов – отметил Зубко. Он также подчеркнул, что указанный показатель по столице - 93%. А худшее при этом состояние - в Тернопольской области – 14 процентов – добавил Зубко.

Как сообщал УРА-Информ, Украина на 100 процентов подготовлена к сезону отопления – также сообщил Г. Зубко.


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