10:19 01.10.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Вступили в силу торговые преференции ЕС для Украины

По состоянию на первое октября, вступили в силу новые торговые преференции Европейского Союза на экспорт отдельных видов аграрной и промышленной продукции для украинского государства.

Вступили в силу торговые преференции ЕС для Украины

Об этом сообщает пресс-служба представительства ЕС в Украине.

Таким образом, это позволит упростить доступ на европейский рынок также для некоторых промышленных продуктов. Кроме того, преференции станут дополнением к торговым привилегиям для украинского бизнеса, которые уже действуют в рамках зоны свободной торговли (ЗСТ) с ЕС.

"Экспорт украинской пшеницы, ячменя и кукурузы в Евросоюз без уплаты таможенных пошлин станет возможным с 1 января 2018 года", - сказано в сообщении.

В связи с этим украинская страна олучит огромную возможность увеличить число беспошлинного экспорта в ЕС пшеницы, кукурузы, ячменя, овсяных и ячменных круп и гранул. Примечательно, что от этих торговых преференций выигрывают также экспортеры промышленной продукции. 

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", министр экономического развития и торговли - торговый представитель Украины Наталья Микольская глубоко уверена, что соглашение о зоне свободной торговле между Украиной и Европейским Союзом должно быть обновлено


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