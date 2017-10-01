Вступили в силу торговые преференции ЕС для Украины

По состоянию на первое октября, вступили в силу новые торговые преференции Европейского Союза на экспорт отдельных видов аграрной и промышленной продукции для украинского государства.
Об этом сообщает пресс-служба представительства ЕС в Украине.
Таким образом, это позволит упростить доступ на европейский рынок также для некоторых промышленных продуктов. Кроме того, преференции станут дополнением к торговым привилегиям для украинского бизнеса, которые уже действуют в рамках зоны свободной торговли (ЗСТ) с ЕС.
"Экспорт украинской пшеницы, ячменя и кукурузы в Евросоюз без уплаты таможенных пошлин станет возможным с 1 января 2018 года", - сказано в сообщении.
В связи с этим украинская страна олучит огромную возможность увеличить число беспошлинного экспорта в ЕС пшеницы, кукурузы, ячменя, овсяных и ячменных круп и гранул. Примечательно, что от этих торговых преференций выигрывают также экспортеры промышленной продукции.
Напомним, как сообщал "УРА-Информ", министр экономического развития и торговли - торговый представитель Украины Наталья Микольская глубоко уверена, что соглашение о зоне свободной торговле между Украиной и Европейским Союзом должно быть обновлено