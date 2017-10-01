17:35 01.10.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Вступили в силу льготные тарифы на свет для домов с электрообогревом

С сегодняшнего дня, первого октября 2017 года, граждани Украины будут платить за электроэнергию по льготному тарифу - 90 копеек за кВт-ч для домов с электрообогревом. Об этом свидетельствуют документы Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). 

Вступили в силу льготные тарифы на свет для домов с электрообогревом

Таким образом, льготный тариф будет действовать исключительно в отопительный сезон. В частности, с октября по апрель включительно.

При этом максимальный объем потребленной электроэнергии по этому тарифу составляет 3 тыс. КВт в месяц. Вся электрика, использованная сверх этого лимита, оплачивается по стандартному тарифу - 168 коп./КВт-час.

В свою очередь такие изменения также коснутся жителей частных домов с электрическими котлами, а также квартир без газоснабжения и центрального отопления, соответственно которые обогреваются электроэнергией.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", министр финансов нашей страны А. Данилюк рассчитывает на то, что на 2018 г. на субсидии хватит 55 миллиардов гривен. Данные средства были заложены в проекте госбюджета. 


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