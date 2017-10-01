В ЕС хотят ввести новый налог для крупных интернет-компаний

Подводя итоги "цифрового саммита" ЕС министр заявил, что все государства-члены ЕС полностью посвятили себя тому, чтобы создать единый цифровой рынок до 2018 года.

По словам Ратас, для этого надо инвестировать в инфраструктуру, в частности, в инфраструктуру 5G, в науку и промышленность, а также развивать искусственный интеллект и суперкомпьютеры.

"Это позволит повысить эффективность государственного управления и в большей степени нацелит наши общества в будущее", - считает он.

Отмечено, что для создания единого цифрового рынка предлагается ввести новый налог для крупных интернет-компаний, который предложил президент Франции Эммануэль Макрон.

Планируется, что компании будут платить налоги в тех странах, где зарабатывают деньги, а не там, где зарегистрированы.

"Налог должен быть уплачен там, где положено, будь то оффлайн или онлайн", - заявил председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. По его словам, Еврокомиссия предложит такие налоги в следующем году.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", канцлер Германии Ангела Меркель считает французский пла реформирования ЕС вполне рабочим вариантом.