Минфин Украины владеет 55% банковской системы, - Данилюк

Сейчас министерство и Национальный банк Украины вместе работают по многим направлениям. Об этом в интервью "Зеркалу недели" заявил министр ведомства Александр Данилюк.

По его словам, на сегодняшний день восстановление кредитования является и задачей финансового ведомства. Хотелось бы, чтобы государственные банки стали образцом для других, а для этого необходимо, во-первых, признать очевидную проблему - большую часть неработающих кредитов в портфелях госбанков. В них формируются резервы, а этот ресурс мог бы быть использован для нового кредитования, пояснил Данилюк, добавив, что, во-вторых, нужно усиливать защиту прав кредиторов.

Вместе с тем министр отметил, что в государственных банках сейчас сконцентрированы 70% всех неработающих кредитов. Это очень серьезная проблема, решение которой является предпосылкой для возобновления кредитования. Этот вопрос надо решать и на сегодня у министерства есть несколько вариантов, как это сделать, - пояснил глава финансового ведомства.

Он также подчеркнул, что сейчас министерство разрабатывает проект с участием японских советников, которые помогают проанализировать 50 крупнейших NPL-заемщиков каждого государственного банка, - сказал Данилюк.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Данилюк заявил, что правительство Украины присоединится к автоматическому обмену информацией о финансовых счетах нерезидентов по международному стандарту с более ста странами мира.