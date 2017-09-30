14:58 30.09.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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США предоставят Украине более пять млн долл. для предотвращения кибератакам

США предоставят Украине более пяти млн долларов в рамках новой помощи в сфере кибербезопасности.

США предоставят Украине более пять млн долл. для предотвращения кибератакам

Об этом заявила посол США в Украине Мари Йованович.

По словах дипломата, эти средства будут направлены на укрепление способности Украины предотвращать, уменьшать влияние кибератак и реагировать на них.

Во время двустороннего диалога в Киеве американская и украинская стороны обсудили пути защиты критической инфраструктуры и военных систем.

Также они обменялись взглядами относительно мер по укреплению доверия в сфере кибербезопасности в ОБСЕ.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Сенате Соединенных Штатов Америки готовы выделить дополнительные средства для повышения обороны Украины.


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