США предоставят Украине более пять млн долл. для предотвращения кибератакам

США предоставят Украине более пяти млн долларов в рамках новой помощи в сфере кибербезопасности.
Об этом заявила посол США в Украине Мари Йованович.
По словах дипломата, эти средства будут направлены на укрепление способности Украины предотвращать, уменьшать влияние кибератак и реагировать на них.
Во время двустороннего диалога в Киеве американская и украинская стороны обсудили пути защиты критической инфраструктуры и военных систем.
Также они обменялись взглядами относительно мер по укреплению доверия в сфере кибербезопасности в ОБСЕ.
Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Сенате Соединенных Штатов Америки готовы выделить дополнительные средства для повышения обороны Украины.