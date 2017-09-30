США предоставят Украине более пять млн долл. для предотвращения кибератакам

Об этом заявила посол США в Украине Мари Йованович.

По словах дипломата, эти средства будут направлены на укрепление способности Украины предотвращать, уменьшать влияние кибератак и реагировать на них.

Во время двустороннего диалога в Киеве американская и украинская стороны обсудили пути защиты критической инфраструктуры и военных систем.

Также они обменялись взглядами относительно мер по укреплению доверия в сфере кибербезопасности в ОБСЕ.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Сенате Соединенных Штатов Америки готовы выделить дополнительные средства для повышения обороны Украины.