09:15 30.09.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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"Нафтогаз" получил 80 процентов договоров на поставку газа

По состоянию на 30 сентября НАК "Нафтогаз Украины" получила 80 процентов договоров от поставщиков тепла на отопительный сезон. Об этом сообщает пресс-служба НАК.

По информации ведомства, компания получил 1680 из примерно 2100 ожидаемых договоров на поставку газа в отопительном сезоне 2017-2018 гг. для производства тепла для населения, бюджетных и религиозных организаций.

Сообщается, что половина из этих договоров уже заключены, другие проходят обработку специалистами "Нафтогаза" и согласования государственными органами.

Сейчас в подземных хранилищах газа накоплено более 16,2 млрд куб. м газа, что на 1,5 млрд куб. м больше, чем на момент начала отопительного сезона в 2016 году.

Добавим, компания заверят что будут бесперебойные поставки газа украинским потребителям, а также по специальных обязанностях.

В данный момент компания принимает все необходимые меры для стабильного прохождения отопительного сезона 2017-2018.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ",  компани "Нафтогаз Украины" намерена поднять цены на природный газ, отпускаемый промышленным потребителям на условиях предоплаты.


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