Данилюк рассказал о выплате субсидий в 2018 году

Данные средства были заложены в проекте госбюджета. Данилюк заявил про это в рамках интервью для СМИ. Согласно его словам – средств на тот год должно хватить. Министр от метил также, что в нынешнем году украинское правительство хотело бы уложиться в средства, что ранее были выделены.

Так, были выделены дополнительные средства, около 14 миллиардов. И есть также план - уложиться в предоставленную сумму. Министр также поведал о том, что уже готов проект постановления, созданный Минфином - про введение монетизации украинских субсидий - на уровне теплокоммунэнерго.

Как сообщал УРА-Информ, дополнительные средства на субсидии были направлены в июне 2017 г.