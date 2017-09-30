Банки выдали почти 60 процентов "дефолтных" кредитов

Объем так называемых "дефолтных" кредитов, выданных украинскими банками на первое сентября, составил 580,842 миллиарда гривен 57,8 процента от общей массы.
Об этом сообщили в Национальном банке Украины.
По данным НБУ, в том числе на первое сентября 15,5 процентов дефолтных кредитов на 90,09 миллиарда гривен приходится на заемщиков – физических лиц.
А, 84,5 процента на 490,751 миллиарда гривен - юридических лиц.
Наибольшая доля таких кредитов в неплатежеспособных банках Гефест и Родовид Банк , а также в дочерних структурах российских госбанков - БМ Банк и ВТБ Банк.
Добавим, "дефолтные" кредиты – это неработающие кредиты со 100%-ной вероятностью невозврата.
Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", всемирный банк планирует выделить украинскому государству один млрд гривен для укреплении бюджета.