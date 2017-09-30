01:30 30.09.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Банки выдали почти 60 процентов "дефолтных" кредитов

Объем так называемых "дефолтных" кредитов, выданных украинскими банками на первое сентября, составил 580,842 миллиарда гривен 57,8 процента от общей массы.

Банки выдали почти 60 процентов

Об этом сообщили в Национальном банке Украины.

По данным НБУ, в том числе на первое сентября 15,5 процентов дефолтных кредитов на 90,09 миллиарда гривен приходится на заемщиков – физических лиц.

А, 84,5 процента на 490,751 миллиарда гривен - юридических лиц.

Наибольшая доля таких кредитов в неплатежеспособных банках Гефест и Родовид Банк , а также в дочерних структурах российских госбанков - БМ Банк и ВТБ Банк.

Добавим, "дефолтные" кредиты – это неработающие кредиты со 100%-ной вероятностью невозврата.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", всемирный банк планирует выделить украинскому государству один млрд гривен для укреплении бюджета.


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