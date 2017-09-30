Банки выдали почти 60 процентов "дефолтных" кредитов

Об этом сообщили в Национальном банке Украины.

По данным НБУ, в том числе на первое сентября 15,5 процентов дефолтных кредитов на 90,09 миллиарда гривен приходится на заемщиков – физических лиц.

А, 84,5 процента на 490,751 миллиарда гривен - юридических лиц.

Наибольшая доля таких кредитов в неплатежеспособных банках Гефест и Родовид Банк , а также в дочерних структурах российских госбанков - БМ Банк и ВТБ Банк.

Добавим, "дефолтные" кредиты – это неработающие кредиты со 100%-ной вероятностью невозврата.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", всемирный банк планирует выделить украинскому государству один млрд гривен для укреплении бюджета.