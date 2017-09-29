В Украине в августе сократилась задолженность по зарплате

По состоянию на 1 сентября задолженность составила 2 миллиарда 335,9 миллионов гривен. Такие данные в четверг, 28 сентября, опубликовала Государственная служба статистики.

По данным статистического ведомства, задолженность по выплате зарплаты в июле 2017 года составила 2 миллиардов 377,2 миллионов гривен. Таким образом, за август долг по зарплатам уменьшилась на 41,3 миллионов гривен по сравнению с предыдущим месяцем.

При этом задолженность экономически активных предприятий составляет 1 миллиард 230,9 миллионов гривен или 51,8% от всей суммы задолженности. Основная доля общей суммы долга приходится на промышленность - это 77,3%.

Наибольшая задолженность на сегодняшний день сформировалась в Луганской, Донецкой и Харьковской областях. Тут людям должны 524 миллиона 108 тысяч гривен, 419 миллионов 584 тысяч гривен и 262 миллиона 203 тысяч гривен соответственно.

В Госстате также напоминают, что данные приведены без учета временно оккупированной территории Крыма, года Севастополя и части зоны проведения антитеррористической операции.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, по состоянию на 1 августа текущего года задолженность по выплате заработной платы в Украине составила два миллиарда 377,2 миллионов гривен.