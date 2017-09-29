В компании Киевхлеб прогнозируют рост цен на хлеб за два года

Об этом заявил в четверг, 28 сентября, глава правления Киевхлеб Владимир Череда на пресс-конференции в Киеве. По словах управляющего, в последний раз цены на хлебобулочные изделия пересматривались два месяца назад, в следствии чего произошло подорожание на 5 процентов.

"В течение определенного периода цена вырастет в пределах до 20 процентов. Думаю, это два-три года", - сказал он. Доля Киевхлеба на столичном рынке хлеба составляет около 80 процентов, в Украине - всего 20 процентов.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", национальная компания "Нафтогаз Украины" намерена поднять цены на природный газ, отпускаемый промышленным потребителям на условиях предоплаты.