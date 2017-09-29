Украинцы задолжали 11 миллиардов гривен за горячую воду

Такие данные передает Госстатистики. Согласно сообщению – к концу августа 2017 г. задолженность украинских граждан за отопление, а также за горячее водоснабжение была около 7,4 миллиарда гривен, а также за электроэнергию - 3,4 миллиарда гривен.

При этом согласно данным управления, на конец августа задолженность населения за газоснабжение была 10,7 миллиарда гривен - по содержанию домов и придомовых территорий - 3,1 миллиарда гривен, а также долг за централизованное водоснабжение - 2,1 миллиарда гривен, и за вывоз мусора - 0,4 миллиарда гривен.

Как сообщал УРА-Информ, в Украине за август 2017 г. была сокращена зарплатная задолженность.