10:49 29.09.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Производство кукурузы может превысить 27 млн тонн

В украинской стране ожидается урожай кукурузы в сезоне-2017/18 будет на уровне более 27 млн ​​тонн.

Производство кукурузы может превысить 27 млн тонн

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства аграрной политики и продовольствия.

Отметим, что семена подсолнечника планируется собрать 11,8 млн тонн, сои - 3,9 млн тонн при внутреннем использовании 1,7 млн тонн.

При этом в следующем сезоне ожидается увеличение внутреннего потребления кукурузы на 5% - до 7,8 млн тонн, тогда как экспортный потенциал уменьшится на 10% и составит 19,2 млн тонн.

Вместе с тем ожидается валовой сбор зерна в 2017 году в Украине в рамках 61-63 млн тонн.

Сейчас внутренние цены на зерно снижаются ввиду поступления на рынок кукурузы нового урожая.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", урожай гречки в нынешнем году на все 100%  удовлетворит потребности украинского рынка. Это даст возможность сберечь стабильные цены на гречку. 


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