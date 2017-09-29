Производство кукурузы может превысить 27 млн тонн

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства аграрной политики и продовольствия.

Отметим, что семена подсолнечника планируется собрать 11,8 млн тонн, сои - 3,9 млн тонн при внутреннем использовании 1,7 млн тонн.

При этом в следующем сезоне ожидается увеличение внутреннего потребления кукурузы на 5% - до 7,8 млн тонн, тогда как экспортный потенциал уменьшится на 10% и составит 19,2 млн тонн.

Вместе с тем ожидается валовой сбор зерна в 2017 году в Украине в рамках 61-63 млн тонн.

Сейчас внутренние цены на зерно снижаются ввиду поступления на рынок кукурузы нового урожая.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", урожай гречки в нынешнем году на все 100% удовлетворит потребности украинского рынка. Это даст возможность сберечь стабильные цены на гречку.