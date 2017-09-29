07:00 29.09.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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НБУ продолжает опускать гривну

Национальный банк Украины установил на пятницу, 29 сентября 2017 года, официальные курсы валют на уровне:

НБУ продолжает опускать гривну

100 долл - 2652,1094 грн;

100 евро - 3123,6545 грн;

10 российских рублей - 4,5393 грн.

При этом регулятор установил на 29 сентября следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:

Золото -1091.605441;

Серебро - 14.375433;

Платина - 788.989303;

Палладий - 778.775848.

Напомним, Национальный банк Украины установил на четверг, 28 сентября, 2017 года официальные курсы валют на уровне:

100 долл - 2647,2830 грн;

100 евро - 3108,1750 грн;

10 российских рублей - 4,5635 грн.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Национальный банк 14 сентября 2017 года, принял решение сохранить учетную ставку на прежнем уровне в 12,5%. По мнению регулятора, проведение сдержанной монетарной политики обусловлено необходимостью вернуть инфляцию к целевой траектории. При этом в НБУ напомнили, что в августе инфляция продолжила рост в годовом измерении и составила 16,2%.


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