Наличный доллар в пятницу повысился до 26,60 гривен

Наличный евро набрал девять копеек. Таким образом, сегодня доллар продается по 26,60 гривен, а евро можно купить по 31,46 гривен за евро.

Курс покупки доллара сегодня составляет 26,00-26,55, продажи 26,52 - 26,90 гривен за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 26,3553, продажи - 26,6055 гривен за доллар. Курс покупки евро составляет 30,30-31,28, продажи - 31,25-31,80 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 30,9294, продажи - 31,4601 гривен за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,000-4,500, продажи - 4,500-4,900 гривен за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 4,207, продажи - 4,620 за 10 рублей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в обменных пунктах Украины в четверг, 28 сентября 2017 года, наличный доллар вырос на пять копеек. Наличный евро наоборот потерял пять копеек. Таким образом, доллар вчера продавался по 26,58 гривен, а евро можно было купить по 31,37 гривен.