На Украине озвучили ключевое условие получение нового транша МВФ

Главным условием, при котором Украина получит новый транш кредит Международного валютного фонда, является принятие парламентом пенсионной реформы.
Об этом заявил министр финансов Украины Александр Данилюк.
Отметим, что в данный момент фонд готов сотрудничать с правительством Украины для оценки этого соответствия.
"Ключевое условие для получения следующего транша - это пенсионная реформа", - отметил глава Минфина в эфире одного из телеканалов.
МВФ призывает власти и парламент обеспечить соответствие принимаемого закона целям реформы, которые были проработаны с Всемирным банком. Кстати, первое чтение в Раде проект закона прошел в июле текущего года.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", представитель Европейского Союза в Украине Жослин Гитон сообщил о выделении транша в размере 600 миллионов евро макрофинансовой помощи в январе 2018 года для украинского государства.