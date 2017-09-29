На Украине озвучили ключевое условие получение нового транша МВФ

Об этом заявил министр финансов Украины Александр Данилюк.

Отметим, что в данный момент фонд готов сотрудничать с правительством Украины для оценки этого соответствия.

"Ключевое условие для получения следующего транша - это пенсионная реформа", - отметил глава Минфина в эфире одного из телеканалов.

МВФ призывает власти и парламент обеспечить соответствие принимаемого закона целям реформы, которые были проработаны с Всемирным банком. Кстати, первое чтение в Раде проект закона прошел в июле текущего года.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", представитель Европейского Союза в Украине Жослин Гитон сообщил о выделении транша в размере 600 миллионов евро макрофинансовой помощи в январе 2018 года для украинского государства.