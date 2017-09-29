На строительство дорог на Прикарпатье в 2017 было выделено 1,3 млрд гривен

На Прикарпатье в 2017 году на строительство дорог было выделено 1,3 млрд гривен.
Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко в ходе рабочего визита в Ивано-Франковскую область.
По словам главы государства, несмотря на российскую агрессию, дорожное строительство является одним из первых приоритетов власти.
"Первый приоритет властей - строительство дорог", - сказал Порошенко.
Также он добавил, что за последние три года Прикарпатье получило более 3 млрд гривен на строительство дорог.
Только в 2017 году сумма средств, направленная на дороги Прикарпатья составила 1,3 млрд гривен.
Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", автотрассы к селам Сальник, а также к селу Павловка, Медвидка, Дорожное откроют примерно в 15:00 28-го сентября. Известно, что на участке автотрассы Винница-Житомир движение транспорта уже было недавно восстановлено.