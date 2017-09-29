На строительство дорог на Прикарпатье в 2017 было выделено 1,3 млрд гривен

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко в ходе рабочего визита в Ивано-Франковскую область.

По словам главы государства, несмотря на российскую агрессию, дорожное строительство является одним из первых приоритетов власти.

"Первый приоритет властей - строительство дорог", - сказал Порошенко.

Также он добавил, что за последние три года Прикарпатье получило более 3 млрд гривен на строительство дорог.

Только в 2017 году сумма средств, направленная на дороги Прикарпатья составила 1,3 млрд гривен.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", автотрассы к селам Сальник, а также к селу Павловка, Медвидка, Дорожное откроют примерно в 15:00 28-го сентября. Известно, что на участке автотрассы Винница-Житомир движение транспорта уже было недавно восстановлено.