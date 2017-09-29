Гройсман назвал условия для роста экономики на 5%

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман рассказал о новых условиях для роста экономики на 5%. Соответствующие заявление глава правительства сообщил во время рабочей поездки в Харькове.
Согласно словам Гройсмана, развитие промышленности Украины, в частности сегмента машиностроения, позволит обеспечить рост экономики в целом не менее чем на 5%.
При этом глава Кабмина подчеркнул, что устойчивая экономика требует развития собственного машиностроения, а также внедрения инноваций.
"Мы должны создавать дополнительные возможности, чтобы такое развитие было качественным", - отметил Гройсман.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", правительство Украины в ближайшие время инвестирует дополнительные средства в развитие экономики нашей страны и улучшит качество жизни людей. Рост местных бюджетов свидетельствует о том, что Кабмин не просто передал средства, а передал в первую очередь инструмент.