Гройсман назвал условия для роста экономики на 5%

Согласно словам Гройсмана, развитие промышленности Украины, в частности сегмента машиностроения, позволит обеспечить рост экономики в целом не менее чем на 5%.

При этом глава Кабмина подчеркнул, что устойчивая экономика требует развития собственного машиностроения, а также внедрения инноваций.

"Мы должны создавать дополнительные возможности, чтобы такое развитие было качественным", - отметил Гройсман.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", правительство Украины в ближайшие время инвестирует дополнительные средства в развитие экономики нашей страны и улучшит качество жизни людей. Рост местных бюджетов свидетельствует о том, что Кабмин не просто передал средства, а передал в первую очередь инструмент.