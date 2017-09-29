03:00 29.09.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Гройсман назвал условия для роста экономики на 5%

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман рассказал о новых условиях для роста экономики на 5%. Соответствующие заявление глава правительства сообщил во время рабочей поездки в Харькове.

Гройсман назвал условия для роста экономики на 5%

Согласно словам Гройсмана, развитие промышленности Украины, в частности сегмента машиностроения, позволит обеспечить рост экономики в целом не менее чем на 5%.

При этом глава Кабмина подчеркнул, что устойчивая экономика требует развития собственного машиностроения, а также внедрения инноваций.

"Мы должны создавать дополнительные возможности, чтобы такое развитие было качественным", - отметил Гройсман.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", правительство Украины в ближайшие время инвестирует дополнительные средства в развитие экономики нашей страны и улучшит качество жизни людей. Рост местных бюджетов свидетельствует о том, что Кабмин не просто передал средства, а передал в первую очередь инструмент. 


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