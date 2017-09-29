Доля ЕС в украинском экспорте достигла 40 процентов

Об этом сообщила заместитель министра экономического развития и торговли - торговый представитель Украины Наталья Микольская.

По словам министра, важно и дальше совместно работать для открытия дополнительных возможностей свободной торговли.

Во время второго заседания комитета ассоциации Украина-ЕС в торговом составе стороны констатировали прогресс в выполнении положений торговой части Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

В частности, повестка дня охватила дискуссию по вопросам технического регулирования, санитарных и фитосанитарных мер.

Делегации сторон также отметили важность вступления в силу с первого октября дополнительных преференций ЕС для определенных сельскохозяйственных и промышленных товаров из Украины.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", за два квартала 2017 украинский экспорт в страны Европейского Союза подрос почти на четверть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.