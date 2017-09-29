17:51 29.09.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Доля ЕС в украинском экспорте достигла 40 процентов

Экспорт товаров из Украины в страны Европейского Союза за семь месяцев 2017 года увеличился на 25,9% и достиг 9,5 млрд долл., а доля экспорта в ЕС среди торговых партнеров Украины выросла до 40% против 38,8% в соответствующем периоде прошлого года.

Доля ЕС в украинском экспорте достигла 40 процентов

Об этом сообщила заместитель министра экономического развития и торговли - торговый представитель Украины Наталья Микольская.

По словам министра, важно и дальше совместно работать для открытия дополнительных возможностей свободной торговли.

Во время второго заседания комитета ассоциации Украина-ЕС в торговом составе стороны констатировали прогресс в выполнении положений торговой части Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

В частности, повестка дня охватила дискуссию по вопросам технического регулирования, санитарных и фитосанитарных мер.

Делегации сторон также отметили важность вступления в силу с первого октября дополнительных преференций ЕС для определенных сельскохозяйственных и промышленных товаров из Украины.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", за два квартала 2017 украинский экспорт в страны Европейского Союза подрос почти на четверть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.


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