Доход Украины от экспорта IT-услуг превысил миллиард долларов

Это на 18,3 процента больше, чем за аналогичный период 2016 года. Соответствующие сведения сообщает IT-комитет Европейской Бизнес Ассоциации.

По данным структуры, в украинской экономики темп роста выручки в IT занял третье место после украинской агропромышленной компании и металлургии.

Как добавили в ЕБА, объем налоговых поступлений за отчетный период увеличился на 32,9 процента и составил 3,69 млрд гривен.

Напомним, по итогам 2016 года сумма валютных поступлений от IT-сферы выросла до 2,8 млрд долларов.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", премьер-министр Украины Владимир Гройсман рассказал о новых условиях для роста экономики на 5%.