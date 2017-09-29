100 миллионов гривен для Калиновки будут доступны с октября

Такие данные при помощи Facebook недавно распространил министр финансов нашей страны Александр Данилюк. Согласно данным – правительство Украины уже выделило 100 миллионов гривен – для финансирования устранения всех последствий пожаров на складах около Калиновки. Средства выделены на восстановление жилых домов, а также поврежденных объектов инфраструктуры и т.п. Данные деньги доступны станут с октября месяца.

Как сообщал УРА-Информ, в н.п. Калиновка до случившегося было около 83 тысяч тонн боеприпасов.