Всемирный банк может выделить Украине один млрд долларов

Заместитель министра финансов Украины Юрий Буца сообщил, что уже ведутся переговоры с банком, однако до окончательного принятия решения еще очень далеко.

Буца уверяет, что брать в долг у международных банков намного выгоднее и дешевле, нежели занимать денежные средства на рынке.

Другое финансовое ведомство МВФ предусматривает привлечение на международном уровне два млрд долларов.

В 2018 году правительство будет пристальнее присматриваться к внутренним заимствованиям, а также следить за регулированием внешних долгов.

За всю историю украинской независимости Всемирный банк за 25 лет вложил в проекты 11,6 миллиардов долларов.

Как сообщалось в "УРА-Информ", Всемирный банк улучшил прогноз роста ВВП Украины в 2018 году с трех процентов до пяти, в 2019 году - с трех процентов до четырех процентов.