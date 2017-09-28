12:50 28.09.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Всемирный банк может выделить Украине один млрд долларов

Всемирный банк планирует выделить украинскому государству один млрд гривен для укреплении бюджета. Об этом передает Bloomberg.

Всемирный банк может выделить Украине один млрд долларов

Заместитель министра финансов Украины Юрий Буца сообщил, что уже ведутся переговоры с банком, однако до окончательного принятия решения еще очень далеко.

Буца уверяет, что брать в долг у международных банков намного выгоднее и дешевле, нежели занимать денежные средства на рынке.

Другое финансовое ведомство МВФ  предусматривает привлечение на международном уровне два млрд долларов.

В 2018 году правительство будет пристальнее присматриваться к внутренним заимствованиям, а также следить за регулированием внешних долгов.

За всю историю украинской независимости Всемирный банк за 25 лет вложил в проекты 11,6 миллиардов долларов.

Как сообщалось в "УРА-Информ", Всемирный банк улучшил прогноз роста ВВП Украины в 2018 году с трех процентов до пяти, в 2019 году - с трех процентов до четырех процентов.


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