14:20 28.09.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Военным в 4,5 раза повысят оклад

С начала января 2018 г. должностные оклады украинских силовиков увеличатся в 4,5 раза. 

Военным в 4,5 раза повысят оклад

Такие данные распространила пресс-служба Госпогранслужбы. Согласно данным – с января 2018-го года оклад украинских силовиков начнет зависеть от украинского прожиточного минимума. Это позволит обеспечить рост обеспечения военных каждый год.

Денежное обеспечение силовиков будет зависеть от роста социальных стандартов в стране. В среднем оклады поднимут в 4,5 раза. Известно также, что оклады вырастут. Так, оклады будут повышены за военные звания. За звание "солдат" платить станут не 30, а 560 гривен, за "майора" же - не 125, а 1420 гривен.

Как сообщал УРА-Информ, Кабмин установил новый оклад генпрокурора.


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