Военным в 4,5 раза повысят оклад

Такие данные распространила пресс-служба Госпогранслужбы. Согласно данным – с января 2018-го года оклад украинских силовиков начнет зависеть от украинского прожиточного минимума. Это позволит обеспечить рост обеспечения военных каждый год.

Денежное обеспечение силовиков будет зависеть от роста социальных стандартов в стране. В среднем оклады поднимут в 4,5 раза. Известно также, что оклады вырастут. Так, оклады будут повышены за военные звания. За звание "солдат" платить станут не 30, а 560 гривен, за "майора" же - не 125, а 1420 гривен.

Как сообщал УРА-Информ, Кабмин установил новый оклад генпрокурора.