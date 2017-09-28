Украинские АЭС и ТЭС получат оборудование на 5,5 млрд гривен, - Гройсман

Украинские атомные электростанции и тепловые электростанции получат оборудование на 5,5 млрд гривен.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман на своей странице в Тwitter.
Сегодня, 28 сентября 2017 года, Гройсман в рамках рабочего визита в Харьков посетил завод "Турбоатом".
Где был подписан ряд контрактов по поставке оборудования на украинские атомные и электростанции.
"Сегодня в Харькове на "Турбоатоме" подписали контрактов на 5,5 млрд гривен. Они касаются поставок оборудования на украинские АЭС и ТЭС", - заявил премьер-министр.
Также были подписаны контракты касаются повышения мощности действующих энергоблоков украинских АЭС во взаимодействии с компанией WestinghouseElectricSweden AB.
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