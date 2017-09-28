Украина ожидает, что экспорт зерна в текущем маркетинговом году превысит 41 млн тонн

По словах члена правительства, в этом году ожидается высокий уровень урожая зерна - до 63 млн тонн.

Такие объемы производства позволяют не только обеспечить внутренние потребности, но и сформировать значительный потенциал для экспорта - более 41 млн тонн зерновых.

"Одним из инструментов здесь является пересмотр нормативно-правовой базы, поскольку часть ее устарела и не отвечает современным реалиям. В первую очередь это касается Закона Украины "О зерне и рынке зерна", - заявила Е.Ковалева.

Министр отметила, что необходимо обеспечить высокий уровень качества продукта, эффективную логистику, а также благоприятные условия для всех участников цепочки.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", первый замглавы Госпродпотребслужбы Андрей Жук недавно вел диалог с представителями проекта Украины и Канады. Данный проект предусматривает инвестиции и торговлю, а также наращивание товарооборота между нашей страной и Канадой.