Розенко заверил, что цены на газ в этом году не повысятся

Нет оснований для повышения цен и на жилищно-коммунальные услуги. Очень важно, чтобы местные органы власти не допускали необоснованные повышений цен на эти услуги.

Об этом в четверг, 28 сентября, в эфире одного из украинских телеканалов заявил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко. Он также рассказал о нововведениях в системе субсидирования, пояснив, что никаких революций в системе начисления и назначения субсидий не произойдет.

Мы оптимизируем систему и делаем ее проще для людей. Я бы не говорил о новом порядке, - отметил министр. По его словам, правительство вводит возможности для подачи заявлений на субсидии в электронном виде.

Как и в прошлом году, в начале октября идет назначения субсидий на новый летний срок, - сказал Розенко, добавив, что переназначения субсидий тем людям, которые есть в системе, происходит автоматически, им не надо стоять в очереди.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что цена на газ для населения будет снижена.