Нефть Brent торгуется выше 57 долларов за баррель

По состоянию на 28 сентября, стоимость фьючерсов на нефть североморской марки Brent продолжают снижаться.
Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов из рейтинга Bloomberg.
Таким образом, нефть Brent торговалась на отметке 57,73 доллара за баррель, что на 0,14% выше уровня закрытия предыдущих торгов.
Согласно недавно опубликованным результатам рейтинга агентства, цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 51,98 доллара за баррель. В результате чего потеряла 0,31%.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Ивано-Франковской области полицейские задержали двух мужчин, которые наладили похищение нефти и газоконденсата из трубопроводов.