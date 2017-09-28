Гройсман анонсировал снижение цены на газ для населения

Владимир Гройсман недавно заявил, что до 2020 г. Украина будет на 100 процентов обеспечена собственным газом.
Известно, что цена на газ для украинских граждан уже скоро будет снижена. Об этом глава украинского правительства Владимир Гройсман рассказал в ходе своего визита в Харьков 28-го сентября.
Согласно его словам - цена на природный газ для людей скоро будет снижена. Также премьер заявил, что до 2020 г. Украина будет на все 100% обеспечена собственным газом. Ведь завод "Турбоатом" строит украинскую энергонезависимость. Сейчас имеется шанс стать энергонезависимым предприятием – подчеркнул премьер.
Как сообщал УРА-Информ, в Житомире вскоре 800 потребителей могут остаться без газа.