Гройсман анонсировал снижение цены на газ для населения

Известно, что цена на газ для украинских граждан уже скоро будет снижена. Об этом глава украинского правительства Владимир Гройсман рассказал в ходе своего визита в Харьков 28-го сентября.

Согласно его словам - цена на природный газ для людей скоро будет снижена. Также премьер заявил, что до 2020 г. Украина будет на все 100% обеспечена собственным газом. Ведь завод "Турбоатом" строит украинскую энергонезависимость. Сейчас имеется шанс стать энергонезависимым предприятием – подчеркнул премьер.

Как сообщал УРА-Информ, в Житомире вскоре 800 потребителей могут остаться без газа.