11:22 27.09.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Украина наращивает экспорт масличных культур

С начала 2017 года украинское государство увеличило экспорт масличных культур почти в два раза. Об этом передает Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

Украина наращивает экспорт масличных культур

Украина вывезла за границу 1,3 млн тонн культур. По сравнению с прошлым годом, когда этот показатель составлял - 0,8 млн тонн, показатель существенно увеличился.

Рапсовая культура также показывает положительную динамику роста - 1,2 млн тонн. В 2016 году он составлял - 0,6 млн тонн.

За все время Украина экспортировала:

-10 млн тонн зерновых культур

- 5,6 млн тонн пшеницы (в том числе продовольственной почти 3 млн тонн и фуражной почти 2,7 млн тонн)

- ячменя - почти 3 млн тонн

- кукурузы - 1,18 млн тонн

Всего же зерновых было вывезено в объеме - 10,2 млн тонн.

Также за первую половину текущего года Украина попала в топ-рейтинг экспортеров картофеля. За 2017 год было продано продукта а 2,7 млн долларов.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее глава украинского правительства заявил, что Украина вовсе не планирует ограничивать экспорт мяса.


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