Украина и Канада обсудили возможность закупки канадской техники

Также речь шла про возможность покупки оснащения и техники производства Канады в 2018 году. Об этом ранее сообщил министр обороны нашей страны Степан Полторак – в рамках брифинга по результатам проведенной встречи с министром обороны Канады - Харджитом Сингхом Сейджаном.

Вопрос, который обсудили на этой встрече – это вопрос перспектив развития - после принятия договора в вопросах, которые связаны с закупкой оборудования, техники у наших канадских друзей – подчеркнул Полторак.

Как сообщал УРА-Информ, ранее Полторак сообщал про рост потенциала украинской армии.