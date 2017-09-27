01:00 27.09.2017 | Экономика | Новости
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Украина и Канада обсудили возможность закупки канадской техники

Министры обороны нашей страны и министр Канады говорили о возможности закупки канадского оборудования.

Украина и Канада обсудили возможность закупки канадской техники

Также речь шла про возможность покупки оснащения и техники производства Канады в 2018 году. Об этом ранее сообщил министр обороны нашей страны Степан Полторак – в рамках брифинга по результатам проведенной встречи с министром обороны Канады - Харджитом Сингхом Сейджаном.

Вопрос, который обсудили на этой встрече – это вопрос перспектив развития - после принятия договора в вопросах, которые связаны с закупкой оборудования, техники у наших канадских друзей – подчеркнул Полторак.

Как сообщал УРА-Информ, ранее Полторак сообщал про рост потенциала украинской армии.


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