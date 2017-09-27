СБУ пресекла закупку российских школьных автобусов на 1,5 млн

Правоохранители установили, что тендерный комитет одного из районных отделов образования объявил процедуру открытых торгов по закупке школьных автобусов общей стоимостью один млн 450 тыс. гривен.

Оба участника конкурса предоставили предложения поставок автобусов, изготовленных на заводе страны-агрессора.

Для участия в тендере автомобили были косметически модифицированы в Украине для отображения другой "марки" в документации.

Так, приобретение санкционной российской продукции планировалось в рамках программы Школьный автобус.

СБУ сообщила о выявленных фактах в тендерный комитет, который отклонил предложения обоих участников.

Как известно, на российского производителя автобусов решением Совета нацбезопасности и обороны Украины от 28 апреля 2017 года наложены санкции в виде запрета госзакупок его продукции в течение трех лет.

Напомним,как сообщалось ранее "УРА-Информ", представитель Главного управления разведки Министерства обороны Вадим Скибицкий считает, что главной угрозой для Украины продолжается оставаться Россия.