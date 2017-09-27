НБУ в среду продолжил опускать курс гривны

100 долл - 2638,3461 грн;

100 евро - 3109,8185 грн;

10 российских рублей - 4,5869 грн.

При этом регулятор установил на 27 сентября следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:

Золото - 1094.260899;

Серебро - 14.341386;

Платина - 791.103343;

Палладий - 775.027425.

Напомним, Национальный банк Украины установил на вторник, 26 сентября, 2017 года официальные курсы валют на уровне:

100 долл - 2631,6649 грн;

100 евро - 3122,9967 грн;

10 российских рублей - 4,5716 грн.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Национальный банк 14 сентября 2017 года, принял решение сохранить учетную ставку на прежнем уровне в 12,5%. По мнению регулятора, проведение сдержанной монетарной политики обусловлено необходимостью вернуть инфляцию к целевой траектории. При этом в НБУ напомнили, что в августе инфляция продолжила рост в годовом измерении и составила 16,2%.