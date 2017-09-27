12:25 27.09.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Кабмин выделил 1,7 млрд гривен на реализацию проектов по развитию инфраструктуры в регионах

Кабинет министров Украины выделил 1,7 млрд гривен на реализацию проектов, которые направлены на улучшение инфраструктуры в регионах.

Кабмин выделил 1,7 млрд гривен на реализацию проектов по развитию инфраструктуры в регионах

Соответствующее решение было принято сегодня на заседании правительства. 

По словах премьер-министра, тысяча проектов и объектов будут реализованы на местах.

Это детские сады, школы, стадионы, поликлиники, другие медицинские учреждения, дороги.

Напомним, как сообщалось в "УРА-Информ", ранее министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что в следующим году предусматривается выделение 800 млн гривен на три аэропорта. По словам Омеляна, деньги будут направлены прежде всего на развитие аэропорта в Одессе. 


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