Кабмин распределил субсидии участникам АТО на закупку квартир

Такое решение было принято на заседании Кабинет министров Украины.

Согласно словам Ревы, на эти субсидии планируется выделить более 327 млн гривен. Также чиновник добавил, что в прошлом году было приобретено 616 квартир.

В настоящее время перечислено более 200 млнгривен, что позволило купить 265 квартир. Кроме того, до конца этого года потенциально можно приобрести 166 квартир.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", расчет размера для украинцев "зимней" субсидии стартует уже через неделю. В правительстве при этом также напомнили, что субсидии будут назначены гражданам на год - с мая по май.