Кабмин дал миллиард на ремонт причала в Одессе

По смете проекта, длинна причала составит 386,5 м, грубина у границы причала – 11,5 м, проектная глубина у причала – 13,5 м, общая площадь участка дноуглубления – 92,5 тыс. кв. м.

Годовая пропускная способность причала составит 1,99 млн тонн. Общая сметная стоимость работ в ценах на июнь 2016 года составляет 1,066 млрд грн.

Добавим, длительность реконструкции – два месяца. Одесский порт расположен в юго-западной части Одесского залива на искусственно созданной территории площадью 109,5 га.

В порту обслуживаются суда длиной до 270 м и осадкой до 13 м. Общая протяженность причальной линии – более 8 км.

Как сообщалость ранее в "УРА-Информ", на ремонт дорог в Украине Государственная фискальная служба направила по меньшей мере 8,14 млрд гривен.