Доллар в среду повысился до 26,53 гривен

Наличный евро потерял шесть копеек. Таким образом, сегодня доллар продается по 26,53 гривен, а евро можно купить по 31,42 гривен за евро.

Курс покупки доллара сегодня составляет 25,80-26,41, продажи 26,43 - 26,80 гривен за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 26,2609, продажи - 26,5338 гривен за доллар.

Курс покупки евро составляет 29,80-31,30, продажи - 31,13-31,80 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 30,8645, продажи - 31,4204 гривен за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,000-4,500, продажи - 4,500-4,900 гривен за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 4,249, продажи - 4,634 за 10 рублей.

Напомним как сообщал УРА-Информ, в обменных пунктах Украины во вторник, 26 сентября 2017 года, наличный доллар набрал копейку. Наличный евро понизился на 11 копеек. Таким образом вчера доллар продавался по 26,40 гривен, а евро можно было купить по 31,48 гривен.