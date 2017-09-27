14:44 27.09.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
100174822:mysnichenko

Для ликвидации зарплатных долгов перед медиками выделено 559 миллионов гривен

Кабмин решил выделить 559,2 миллионов гривен для устранения задолженности по зарплате медикам.

Для ликвидации зарплатных долгов перед медиками выделено 559 миллионов гривен

Также были выделены средства на оказание гражданам медицинской помощи - для больных с почечной недостаточностью и диабетом. Данное решение принято на заседании украинского правительства.

Как уточнила и.о. министра здравоохранения У. Супрун, задолженность по зарплате "работникам сферы здравоохранения составила 2,7 миллиарда гривен". А проект же распоряжения предполагает 559,2 миллиона гривен медицинской субвенции – на устранение задолженности сферы здравоохранения.

Как сообщал УРА-Информ, в Калиновке на устранение ЧС выделено 100 миллионов гривен.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив