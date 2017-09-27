Для ликвидации зарплатных долгов перед медиками выделено 559 миллионов гривен

Также были выделены средства на оказание гражданам медицинской помощи - для больных с почечной недостаточностью и диабетом. Данное решение принято на заседании украинского правительства.

Как уточнила и.о. министра здравоохранения У. Супрун, задолженность по зарплате "работникам сферы здравоохранения составила 2,7 миллиарда гривен". А проект же распоряжения предполагает 559,2 миллиона гривен медицинской субвенции – на устранение задолженности сферы здравоохранения.

Как сообщал УРА-Информ, в Калиновке на устранение ЧС выделено 100 миллионов гривен.