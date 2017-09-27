Brent дают 58 долларов за баррель нефти

Согласно информации источника, цена повысилась на 0,119 процента, что несколько выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Последний раз цена до 59 долларов поднималась в летнем сезоне в июле 2015 года. До этого цена на нефть выросла примерно на пять процентов.

В тоже время сирьевики сообщили о наличии стратегических запасов "черного" ресурса, что удешевило цену до 58 долларов.

Из-за урагана "Харви" и "Ирма" сильно пострадала добыча сланцевой нефти в месторождении Eagle Ford в Южном Техасе, где добывалось до полтора млн барр./сутки.

Эксперты ожидали, что цены на сырье существенно упадут на рынке "черного золота".

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно стоимость фьючерсов на североморскую марку Brent превысила отметку в 54 доллара за баррель.