08:55 27.09.2017 | Экономика | Новости
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Brent дают 58 долларов за баррель нефти

По состоянию на 27 сентября за баррель нефти просят выше отметки в 58 долларов. Об этом передает официальный портал марки.

Brent дают 58 долларов за баррель нефти

Согласно информации источника, цена повысилась на  0,119 процента, что несколько выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Последний раз цена до 59 долларов поднималась в летнем сезоне в июле 2015 года. До этого цена на нефть выросла примерно на пять процентов.

В тоже время сирьевики сообщили о наличии стратегических запасов "черного" ресурса, что удешевило цену до 58 долларов.

Из-за урагана "Харви" и "Ирма" сильно пострадала добыча сланцевой нефти в месторождении Eagle Ford в Южном Техасе, где добывалось до полтора млн барр./сутки.

Эксперты ожидали, что цены на сырье существенно упадут на рынке "черного золота".

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно стоимость фьючерсов на североморскую марку Brent превысила отметку в 54 доллара за баррель.


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