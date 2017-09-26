В Раде рассказали о размере минимальных пенсий

Так, минимальная пенсия украинского гражданина в случае скорого одобрения пенсионной реформы будет составлять 1452 гривны. Про это сообщила глава парламентского комитета по делам социальной политики и пенсионного обеспечения - Людмила Денисова - отметила пресс-служба комитета.

В случае, если депутаты пенсионную реформу одобрят - то с октября для перерасчета пенсий применят прожиточный минимум на первое декабря 2017 г. Согласно предложениям фракций - этот показатель был увеличен на 79 гривен, и это соответствует его размеру де-факто с учетом инфляции.

Как сообщал УРА-Информ, до седьмого октября пенсии украинцев могут быть пересчитаны.