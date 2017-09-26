Украина вышла на передовые позиции в экспорте зерна

Украинское государство начиная с 2017 года вывезло на внешние рынки более 10 тонн зерновых продуктов. Об этом передает Госпродпотребслужба.
Служба предоставила статистику экспорта за текущий год:
- в том числе продовольственной - почти 3 млн тонн
- фуражной почти 2,7 млн тонн
- ячменя - почти 3 млн тонн
- кукурузы - 1,18 млн тонн
Всего же вывезено было 5,6 млн тонн пшеницы и различных злаковых.
Ранее в ЕС приняли несколько законопроектов, которые дают дополнительные преференции для экспорта украинской продукции сельского хозяйства.
Таким образом, наши компании смогут выйти на рынки наиболее конкурентоспособных поставщиков и заработать дополнительные средства для модернизации производства.
Как сообщалось в "УРА-Информ", Украина будет наращивать экспорт зерновой продукции в Китай.