Украина вышла на передовые позиции в экспорте зерна

Служба предоставила статистику экспорта за текущий год:

- в том числе продовольственной - почти 3 млн тонн

- фуражной почти 2,7 млн тонн

- ячменя - почти 3 млн тонн

- кукурузы - 1,18 млн тонн

Всего же вывезено было 5,6 млн тонн пшеницы и различных злаковых.

Ранее в ЕС приняли несколько законопроектов, которые дают дополнительные преференции для экспорта украинской продукции сельского хозяйства.

Таким образом, наши компании смогут выйти на рынки наиболее конкурентоспособных поставщиков и заработать дополнительные средства для модернизации производства.

Как сообщалось в "УРА-Информ", Украина будет наращивать экспорт зерновой продукции в Китай.