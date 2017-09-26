13:20 26.09.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Украина вышла на передовые позиции в экспорте зерна

Украинское государство начиная с 2017 года вывезло на внешние рынки более 10 тонн зерновых продуктов. Об этом передает Госпродпотребслужба.

Украина вышла на передовые позиции в экспорте зерна

Служба предоставила статистику экспорта за текущий год:

- в том числе продовольственной - почти 3 млн тонн

- фуражной почти 2,7 млн тонн

- ячменя - почти 3 млн тонн

- кукурузы - 1,18 млн тонн

Всего же вывезено было 5,6 млн тонн пшеницы и различных злаковых.

Ранее в ЕС приняли несколько законопроектов, которые дают дополнительные преференции для экспорта украинской продукции сельского хозяйства.

Таким образом, наши компании смогут выйти на рынки наиболее конкурентоспособных поставщиков и заработать дополнительные средства для модернизации производства.

Как сообщалось в "УРА-Информ"Украина будет наращивать экспорт зерновой продукции в Китай.


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