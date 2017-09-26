НБУ продолжает опускать курс гривны

100 долл - 2631,6649 грн;

100 евро - 3122,9967 грн;

10 российских рублей - 4,5716 грн.

При этом регулятор установил на 26 сентября следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:

Золото - 1095,094375;

Серебро - 14,328268;

Платина - 787,758701;

Палладий - 773,405130.

Напомним, Национальный банк Украины установил на понедельник, 25 сентября, 2017 года официальные курсы валют на уровне:

100 долл - 2626,1562 грн;

100 евро - 3141,1454 грн;

10 российских рублей - 4,5551 грн.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Национальный банк 14 сентября 2017 года, принял решение сохранить учетную ставку на прежнем уровне в 12,5%. По мнению регулятора, проведение сдержанной монетарной политики обусловлено необходимостью вернуть инфляцию к целевой траектории. При этом в НБУ напомнили, что в августе инфляция продолжила рост в годовом измерении и составила 16,2%.