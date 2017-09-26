Наличный доллар во вторник повысился до 26,40 гривен

Наличный евро понизился на 11 копеек. Таким образом сегодня доллар продается по 26,40 гривен, а евро можно купить по 31,48 гривен.

Курс покупки доллара сегодня составляет 25,75-26,25, продажи 26,30 - 26,55 гривен за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 26,1515, продажи - 26,4040 гривен за доллар.

Курс покупки евро составляет 30,40-31,25, продажи - 31,20-32,00 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 30,9569, продажи - 31,4846 гривен за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,000-4,500, продажи - 4,500-4,900 гривен за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 4,238, продажи - 4,625 за 10 рублей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в обменных пунктах Украины в понедельник, 25 сентября 2017 года, наличный доллар в набрал две копейки. Наличный евро повысился на три копейки. Таким образом, вчера доллар продавался по 26,39 гривен, а евро можно было купить по 31,59 гривен.