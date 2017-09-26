Крупнейший в мире алмаз Lesedi la Rona продан за 53 миллиона долларов

Его новым владельцем стал британский ювелир Лоуренс Графф. Как сообщается во вторник, 26 сентября, Financial Times, такая цена намного ниже прошлогодней оценки.

Издание также напоминает, что в июне прошлого года алмаз размером с теннисный мяч был выставлен на аукционе Sotheby'. Тогда покупатели предложили за камень 61 миллион долларов, тогда как глава обнаружившей его канадской компании Lucara Diamond Уильям Лэм рассчитывал выручить как минимум 70 миллионов.

Вместе с тем каждый карат Lesedi la Rona стоит 47,8 тысяч долларов, уступая как цветным, так и бесцветным алмазам, проданным в последнее время на торгах. Lucara Diamond одно время планировала даже распилить алмаз, чтобы продать его подороже.

По словам аналитиков, алмаз был слишком велик для сложившейся на рынке ситуации, и, чтобы камень был оценен по достоинству, "возможно, стоит подождать пару лет".

Напомним, как сообщал УРА-Информ, алмаз Lesedi la Rona был найден в ноябре 2015 года на месторождении Karowe в Ботсване, принадлежащем канадской Lucara Diamond Corp. Название камня переводится как "Наш свет". Сейчас он является крупнейшим алмазом в мире и уступает только добытому в 1905 году в ЮАР алмазу Cullinan ("Куллинан"), который изначально имел вес свыше 3106 карат, однако был расколот на множество частей.