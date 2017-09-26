К 2020 году в Украине должны работать 50 аэропортов, - Омелян

По словам министра, к 2020 году у нас амбициозный план увеличить количество аэропортов до 50, это означает и аэропорт в Кропивницкому.

Отметим, что отдельные аэропорты могут и должны работать как хабы, в частности, аэродромы в Киеве, Харькове, Одессе и Львове.

Однако некоторые аэропорты могут работать только в качестве региональных, обслуживая тот или иной регион в контексте сообщений с городами Украины и в ближайшие государства.

Отдельная категория аэропортов может выполнять функцию внутренней связи между областями или областными центрами Украины.

Напомним,как сообщалось ранее "УРА-Информ", В международном аэропорту Майами сотрудник правоохранительных органов открыл стрельбу в мужчину с ножом. В результате инцидента мужчина был доставлен в ближайшую больницу, однако в данный момент его состояние потерпевшего стабильное.