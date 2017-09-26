Гройсман не видит причин падения гривны

Заложенный в проекте бюджета на 2018 год средний курс доллара на уровне 29,3 гривен является чисто техническим. Об этом во вторник, 26 сентября, в интервью "Укринформу" заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

По его словам, это чисто техническая цифра, такие расчеты нам предоставил Национальный банк. Я пока не вижу объективных оснований, чтобы к концу следующего года доллар так вырос, - пояснил глава правительства, добавив, что все будет зависеть от темпов реформ и экономического роста.

Вместе с тем Гройсман отметил, что если парламент примет необходимые законы, которые позволят ускорить развитие экономики, то стабильность будет обеспечена. Поэтому говорить о том, что доллар будет по 30 гривен сейчас нет оснований, - заявил премьер-министр.

Напомним, проект государственного бюджета на 2018 год основан на прогнозе курса 30,1 гривен за доллар на конец 2018 года.

Вместе с тем, как сообщал УРА-Информ, Гройсман уверен, что Украину следующие три года ждет экономический рост.