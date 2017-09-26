12:32 26.09.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Гройсман анонсировал экономический рост в Украине

Владимир Гройсман отметил 26-го сентября, что Украина вышла на экономический рост.

Гройсман анонсировал экономический рост в Украине

Глава украинского правительства Владимир Гройсман отметил, что в Украине ждут экономический рост – в течение трех лет подряд. Такое заявление Гройсман сделал в рамках Киевского инвестфорума.

Украина – по словам премьера страны – уже сейчас выходит на экономический рост – и по этой причине в 2018 г. будет произведено услуг больше - на сотни миллиардов гривен. И стране нужно сделать все, чтобы рост экономики был больше ожидаемых трех процентов - сказал также Гройсман.

Как сообщал УРА-Информ, Гройсман также призвал власть страны наращивать инвестиции в экономику Украины.


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