12:32 25.09.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Великобритания выделит средства на противодействие насилию в Украине, - посол

Начиная с 2015 года Великобритания уже выделила Украине два миллиона фунтов на реализацию проектов по противодействию насилию над женщинами.

Великобритания выделит средства на противодействие насилию в Украине, - посол

В этом году Британия выделит уще 950 тысяч фунтов на реализацию этих проектов. Об этом в понедельник, 25 сентября, во время форума заявила посол Великобритании и Северной Ирландии в Украине Джудит Гоф.

По ее словам, на сегодняшний день общий вклад Великобритании при посредничестве Департамента международного развития составит почти три миллиона фунтов.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Национальная полиция в 2017 году зарегистрировала почти 60 тысяч заявлений относительно домашнего насилия.


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