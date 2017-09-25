Великобритания выделит средства на противодействие насилию в Украине, - посол

В этом году Британия выделит уще 950 тысяч фунтов на реализацию этих проектов. Об этом в понедельник, 25 сентября, во время форума заявила посол Великобритании и Северной Ирландии в Украине Джудит Гоф.

По ее словам, на сегодняшний день общий вклад Великобритании при посредничестве Департамента международного развития составит почти три миллиона фунтов.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Национальная полиция в 2017 году зарегистрировала почти 60 тысяч заявлений относительно домашнего насилия.