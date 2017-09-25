13:20 25.09.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
100174580:labazovych

В Госбюджет начали поступать "деньги Януковича" - ФОТО

Сегодня, 25 сентября, в государственный бюджет Украины начали поступать спецконфискованные средства "семьи" экс-президента Украины Виктора Януковича.

В Госбюджет начали поступать

Об этом сообщила пресс-секретарь генерального пркурора Украины Лариса Сарган на своей странице в Facebook.

"Спецконфискация 200 млн ОПГ Януковича. Первые миллионы долларов ушли в госбюджет Украины", - отметила пресс-секретарь на своей странице.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", совсем недавно вступило в силу решение суда о спецконфискацию 200 миллионов долларов, похищенных в результате деятельности организованной преступной группировки бывшего президента Украины Виктора Януковича.

Также напомним, средства в объеме 1,4 млрд долларов средств бывшего Президента Украины Виктора Януковича и его окружения были конфискованы и возвращены в Государственный бюджет Украины.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив