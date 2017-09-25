В Госбюджет начали поступать "деньги Януковича" - ФОТО

Об этом сообщила пресс-секретарь генерального пркурора Украины Лариса Сарган на своей странице в Facebook.

"Спецконфискация 200 млн ОПГ Януковича. Первые миллионы долларов ушли в госбюджет Украины", - отметила пресс-секретарь на своей странице.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", совсем недавно вступило в силу решение суда о спецконфискацию 200 миллионов долларов, похищенных в результате деятельности организованной преступной группировки бывшего президента Украины Виктора Януковича.

Также напомним, средства в объеме 1,4 млрд долларов средств бывшего Президента Украины Виктора Януковича и его окружения были конфискованы и возвращены в Государственный бюджет Украины.