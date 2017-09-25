Украинцы все меньше пьют водку

В течении летнего сезона кривая объемов водочных изделий менялась. Так, например, в июле показатель производства увеличился на 22 процента.

За восемь месяцев 2017 года было произведено 8 млн 433 тыс. дал.

А вот производство солодовых напитков за лето выросло на пол процента, а за весь 2017 год на целых восемь процентов.

Изготовление коньяков за август уменшилось на восемь процентов, а в июле наоборот - наблюдалось увеличение на 21 процент.

Производство ликеров, сладких наливок, спиртовых настоек и других спиртных напитков в августе 2017 года выросло на 40 процентов.

Ранее Кабмин запланировал повысить цены на табачные изделия.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно правоохранители в столице и области недавно провели 14 санкционированных обысков.