Украина сократила производство электроэнергии

Производство в нашей стране электроэнергии (без учета территории Автономной Республики Крым, г. Севастополя и части зоны АТО) в августе в сравнении с аналогичным месяцем 2016 г. снизилось на 1,6%, составив 12,1 млрд кВт.ч. Такие данные распространила Госслужба статистики (Госстат).

По сравнению с июлем производство электроэнергии возросло на 3,1%. В течение же восьми месяцев произведено 103,8 млрд кВт.ч электрической энергии (-1,9% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года).

Как сообщал УРА-Информ, первый энергоблок подключила недавно к сети Южно-Украинская АЭС.