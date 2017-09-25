Украина сократила производство электроэнергии

В целом за август 2017 г. было произведено 12,1 млрд кВт.ч электрической энергии.
Производство в нашей стране электроэнергии (без учета территории Автономной Республики Крым, г. Севастополя и части зоны АТО) в августе в сравнении с аналогичным месяцем 2016 г. снизилось на 1,6%, составив 12,1 млрд кВт.ч. Такие данные распространила Госслужба статистики (Госстат).
По сравнению с июлем производство электроэнергии возросло на 3,1%. В течение же восьми месяцев произведено 103,8 млрд кВт.ч электрической энергии (-1,9% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года).
Как сообщал УРА-Информ, первый энергоблок подключила недавно к сети Южно-Украинская АЭС.